Mercato - PSG : Antonio Conte attendrait le feu vert de Doha !

Publié le 4 juin 2021 à 20h15 par Th.B. mis à jour le 4 juin 2021 à 20h16

Alors que Leonardo a clairement fait savoir ce jeudi que Mauricio Pochettino allait poursuivre au PSG, Antonio Conte voudrait profiter des velléités de départ de l’Argentin afin de postuler pour le poste d’entraîneur du PSG.

Antonio Conte est sans club depuis l’annonce de son départ de l’Inter en milieu de semaine dernière, seulement quelques jours après avoir remporté le Scudetto avec le club nerazzurri, brisant ainsi l’hégémonie de la Juventus. Ces derniers jours, il a été question d’un départ de Mauricio Pochettino pour le Real Madrid avant que le club merengue ne nomme Carlo Ancelotti ainsi que pour Tottenham. Pour France Football, Leonardo a tenu à assurer jeudi que le contrat en vigueur de Pochettino devrait être honoré. Cependant, Antonio Conte, qui est également envoyé à Tottenham par la presse, ne voudrait pas spécialement relever le challenge des Spurs , mais plutôt celui du PSG.

Antonio Conte ne voudrait pas de Tottenham, mais attendrait le PSG !