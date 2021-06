Foot - Mercato

Mercato : Antonio Conte a tranché pour son prochain club !

Publié le 4 juin 2021 à 10h13 par La rédaction mis à jour le 4 juin 2021 à 10h17

Annoncé proche de Tottenham récemment, Antonio Conte devrait bel et bien débarquer en Angleterre. Un accord sur son futur contrat aurait été trouvé. Il ne resterait que quelques détails à régler entre les deux parties.