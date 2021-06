Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans le dossier Memphis Depay !

Publié le 5 juin 2021 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé depuis des semaines sur les tablettes du FC Barcelone, Memphis Depay devrait bien rallier le club catalan très prochainement.

Le FC Barcelone a débute son mercato estival sur les chapeaux de roue. En effet, le club catalan a officialisé cette semaine les arrivées libres de Sergio Agüero et d’Eric Garcia, tous deux en provenance de Manchester City. Et le Barça ne devrait pas en rester là puisque si le dossier Georginio Wijnaldum serait en train de se compliquer à cause de la concurrence du PSG, les Blaugrana devraient prochainement enregistrer une autre arrivée à coût zéro, à savoir celle de Memphis Depay.

La venue de Memphis Depay est considérée comme acquise