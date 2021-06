Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Guardiola… Le clan Agüero vide son sac !

Publié le 3 juin 2021 à 19h30 par Th.B.

Pourtant annoncé du côté de Chelsea et d’Arsenal, Sergio Agüero a choisi le FC Barcelone pour y retrouver Lionel Messi qui va prolonger son contrat selon le père de la nouvelle recrue blaugrana. Au passage, Leonel Del Castillo s’en est pris à Pep Guardiola.

Après de longues semaines de spéculations au cours duquel le nom du désormais ex-attaquant de Manchester City a été lié à d’innombrables clubs européens comme le PSG ou encore Chelsea, Sergio Agüero a mis fin au feuilleton qui l’entourait cette semaine en devenant officiellement le nouvel attaquant du FC Barcelone où il a signé un contrat pour les deux prochaines saisons. Après une saison plus que compliquée en raison de ses blessures et de la concurrence à laquelle il a été confrontée pour intégrer le onze de départ des Skyblues , Agüero pourra rebondir au FC Barcelone qui évolue sans avant-centre depuis le départ de Luis Suarez l’été dernier, Martin Braithwaite étant l’unique attaquant de pointe de formation de l’effectif blaugrana. Au cours des dernières semaines d’Agüero à Manchester City, Pep Guardiola l’a très peu utilisé en atteste son entrée en jeu à la 77ème minute lors de la finale de la Ligue des champions face à Chelsea le 29 mai dernier. Et ce, malgré le fait que l’entraîneur de City ait assuré qu’Agüero était indispensable au sein du club mancunien.

Le père d’Agüero règle ses comptes avec Guardiola…

Un discours qui a dérangé le père de Sergio Agüero qui a également révélé ne pas avoir été touché par les larmes de Pep Guardiola dans le cadre du départ du meilleur buteur de l’histoire de Manchester City. « Je ne crois pas à ses larmes. Il n'a jamais été sincère avec mon fils. À mon avis, il n'a jamais voulu. Guardiola est un grand entraîneur, mais il veut toujours être le protagoniste de ses équipes. D'un jour à l'autre il change les joueurs, le milieu de terrain... Les footballeurs ne savent jamais s'ils sont importants ou pas. Il a dit que Sergio était irremplaçable, mais il ne l'a pas mis dans l’équipe » . Voici une partie du long message que Leonel del Castillo a fait passer à Radio La Red avant de se pencher sur les raisons de la venue de son fils Sergio Agüero au FC Barcelone.

…et revient sur le transfert de son fils à Barcelone où Messi restera selon lui !