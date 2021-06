Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dénouement totalement incroyable se confirme pour Gareth Bale !

Publié le 5 juin 2021 à 9h00 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Gareth Bale envisagerait de rompre son contrat avec le Real Madrid et de mettre un terme à sa carrière après l'Euro.

Présent au Real Madrid depuis 2013, Gareth Bale a dû quitter la Liga cette saison pour retrouver du temps de jeu. Ne rentrant plus dans les plans de Zinédine Zidane, le Gallois a été prêté pat le club merengue à Tottenham, mais devrait retourner en Espagne à l’issue de son prêt et évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti. Interrogé par Sky Sports, ce vendredi , Bale s’est prononcé sur le retour de l’Italien, mais est resté évasif sur son avenir : « Je connais Carlo et c'est un excellent entraîneur. Je m'entends très bien avec lui. Nous avons vécu de grands moments dans le passé. Je ne pense pas à mon avenir maintenant. Lorsque l'Euro sera terminé, je suis sûr qu'il y aura une discussion et, à partir de là, nous verrons. Mais je ne pense à rien au-delà du Championnat d’Europe. »

La retraite pour Gareth Bale ?