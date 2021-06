Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux départs en excellente voie ?

Publié le 5 juin 2021 à 12h00 par La rédaction

Le FC Barcelone est dans une situation financière compliquée. Il devra donc vendre cet été. Deux joueurs seraient déjà proches d’un départ.

En plus d’une saison compliquée sur le plan sportif, le FC Barcelone traverse également une crise économique qui pourrait ne pas lui permettre de se renforcer comme il le souhaiterait. Pour y faire face, le club catalan possède un certain nombre de joueurs qui seraient susceptibles de partir. Deux, en particulier, seraient déjà tout proches de quitter le Barça.

Júnior Firpo et Carles Aleñá proches de la sortie ?