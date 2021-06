Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse espagnole sur l’arrivée de Cristiano Ronaldo !

Publié le 5 juin 2021 à 9h15 par B.C.

Alors que Cristiano Ronaldo est sur le départ, le PSG est annoncé sur ses traces. Attentive à la situation du Portugais, la direction parisienne aurait déjà échangé avec Jorge Mendes sur le sujet.

Avec l’avenir incertain de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022, le PSG se pencherait sur la situation de Cristiano Ronaldo. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, un départ de la Juventus est clairement envisageable pour le Portugais, mais peu de destinations sont susceptibles de séduire le célèbre mythique 7, tant sur le plan sportif que financier. À en croire la presse étrangère, le PSG apparaît comme une piste crédible pour le Portugais, et les premiers contacts auraient été initiées. AS a en effet révélé jeudi que le club de la capitale s’était rapproché de Cristiano Ronaldo pour évoquer une arrivée dans la capitale, un intérêt confirmé le lendemain par le Corriere dello Sport. Et cette énorme opération pour le PSG se préciserait…

Leonardo et Al-Khelaïfi auraient échangé avec Jorge Mendes