Mercato - PSG : L'énorme décision de Sergio Ramos pour son avenir !

Publié le 5 juin 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Alors que le PSG et Manchester City seraient sur ses traces, l'international espagnol voudrait toujours rester à la Maison-Blanche, mais pas à n'importe quel prix. En effet, Sergio Ramos exigerait une prolongation de deux saisons avec le même salaire, et il serait prêt à attendre jusqu'au bout pour obtenir ce qu'il désire.

Arrivé du FC Séville à l'été 2005, Sergio Ramos a vécu 16 saisons de règne au Real Madrid. Et pourtant, il pourrait ne plus jamais reporter le maillot merengue. En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos serait de plus en plus proche d'un départ libre et gratuit du Real Madrid. En négociation avec sa direction depuis de longues semaines, le capitaine de la Maison-Blanche ne parviendrait pas à se mettre d'accord avec Florentino Pérez. Alors que Sergio Ramos réclamerait un renouvellement de deux saisons avec le même salaire, Florentino Pérez, quant à lui, ne compterait pas offrir plus d'une année de contrat et aimerait que son capitaine accepte de faire un sacrifice de 10% sur sa paye. Dans l'impasse depuis quelques mois, les deux camps ne sembleraient pas être prêts à faire un pas vers l'autre. Ce qui arrangerait les affaires du PSG et de Manchester City, prêts à accueillir Sergio Ramos les bras ouverts cet été.

Sergio Ramos veut toujours rester au Real Madrid

Conscient de la situation contractuelle de Sergio Ramos, le PSG et Manchester City seraient en embuscade pour s'offrir ses services librement et gratuitement le 30 juin. Et l'un des deux clubs serait bien parti pour obtenir gain de cause. Selon les informations de la Cadena Cope , divulguées par Melchor Ruiz et Arancha Rodriguez vendredi, Sergio Ramos serait destiné à quitter le Real Madrid cet été. A en croire les deux journalistes espagnols, tout indiquerait que le capitaine du Real Madrid changera de club à la fin de son bail avec la Maison-Blanche . De son côté, Sergio Ramos espérerait toujours trouver un terrain d'entente avec Florentino Pérez, mais il n'envisagerait en aucun cas de céder du terrain à son président.

Sergio Ramos prêt à attendre jusqu'au bout pour que Pérez cède ?