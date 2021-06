Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Kylian Mbappé serait bouclé !

Publié le 5 juin 2021 à 16h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi flou, un journaliste espagnol assure que tout est bouclé pour le transfert de l'attaquant du PSG au Real Madrid dès cet été.

Cet été, le feuilleton Mbappé va prendre encore plus d'ampleur. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG prend fin en juin 2022. Par conséquent, s'il ne prolonge pas, le club de la capitale devrait sérieusement songer à le vendre afin d'éviter un départ libre dans un an. Et le Real Madrid, bien conscient de la situation, surveille de très près l'évolution de ce dossier. D'ailleurs, d'après les informations du journaliste espagnol Siro López, le départ de Kylian Mbappé est déjà bouclé.

«Ce n'est pas une opinion, c'est un fait»