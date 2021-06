Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en contact avec Xavi ? La réponse !

Publié le 5 juin 2021 à 15h00 par A.M.

Avant que Ronald Koeman ne soit confirmé dans ses fonctions par Joan Laporta, le nom de Xavi a circulé avec insistance du côté du Barça. Mais le nouveau président blaugrana n'aurait jamais sérieusement envisagé cette option.

Longtemps annoncé partant, Ronald Koeman a finalement été confirmé dans ses fonctions par Joan Laporta. Et pourtant, il a été question pendant plusieurs semaines d'une arrivée de Xavi sur le banc du Barça. Dans un entretien à la Vanguardia , l'actuel entraîneur d'Al Sadd a d'ailleurs expliqué pourquoi il n'avait pas opté pour le club blaugrana : « Il y a un entraîneur qui est Koeman, qui doit être respecté, et ensuite parce que je ne suis pas pressé. Nous avons fait des choses il y a des années, mais ce n'était pas le moment. Le Barça est arrivé et ce n'était pas le moment. Il n'y a pas d'urgence ».

Xavi n'a jamais été une option pour Laporta