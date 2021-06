Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Xavi sur son avenir !

Publié le 5 juin 2021 à 11h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Xavi, sous contrat jusqu'en 2023 avec Al-Sadd, a fait le point sur son avenir.

Légende du FC Barcelone, Xavi est appelé à revenir en Catalogne afin d’entraîneur l’équipe première. La question est de savoir quand. Ces dernières semaines, le nom de l’ancien milieu de terrain a été associé au club catalan, alors que l’avenir de Ronald Koeman s’écrivait en pointillés. Malgré sa prolongation de contrat avec Al-Sadd, Xavi avait la possibilité de retourner au FC Barcelone notamment en cas d’appel de Joan Laporta. Mais l’ancien international espagnol a l’air épanoui au Qatar.

« Je ne ressens pas le besoin de partir »