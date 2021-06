Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit-il se séparer de Leonardo ?

Publié le 6 juin 2021 à 20h02 par La rédaction

Directeur sportif du PSG depuis 2019, Leonardo serait actuellement dans le collimateur de l’état-major qatari. Mais selon vous, l’Italo-brésilien doit-il quitter la capitale ?

Comme chaque été, le PSG va faire parler de lui lors du mercato. Cependant, c’est en interne que cela pourrait bouger dans la capitale. Quelques mois seulement après son arrivée, Mauricio Pochettino est déjà annoncé sur le départ par plusieurs médias, et le mutisme de l’Argentin donne de l’ampleur à ces rumeurs. Tottenham rêverait de récupérer son ancien entraîneur, et ce dernier ne resterait pas insensible à cet intérêt, notamment à cause de Leonardo. Les relations entre le directeur sportif du PSG et Pochettino ne seraient pas au beau fixe, et cette mésentente pourrait jouer des tours à l’Italo-Brésilien.

Leonardo dans le collimateur du Qatar ?