Mercato : PSG, Juve, Barça... Le feuilleton Donnaruma est dans une impasse !

Publié le 6 juin 2021 à 14h30 par A.C.

Gianluigi Donnarumma va quitter le Milan AC à la fin du mois de juin, mais l’identité de son prochain club est encore méconnue.

C’est un nom que l’on ne connait que trop bien maintenant, du côté du Paris Saint-Germain. Prodige du football italien, Gianluigi Donnarumma a très tôt attiré l’attention des plus grands clubs d’Europe, avec le PSG en premier ligne. Lors de son premier passage, Leonardo avait en effet déjà essayé de le recruter, avant de retenter sa chance en 2019 lors de son retour. A l’époque, le directeur sportif du PSG avait formulé une offre de 20M€, plus Alphonse Areola, pour Donnarumma. Une offre refusée par le Milan AC qui pensait pouvoir prolonger son joueur... qui sera finalement libre le 1er juillet prochain ! Une nouvelle fois, le PSG semble s’être positionné. Il faut dire que Mino Raiola, l’agent de Donnarumma, est très proche de Leonardo et a plusieurs de ses joueurs au PSG. Mais l’international italien est un coup particulièrement intéressant et la Juventus ainsi que le FC Barcelone auraient également été approchés par Raiola.

Personne ne vraiment bougé pour Donnarumma

A seulement 22 ans, Gianluigi Donnarumma représente l’avenir. Le club qui le recrutera, de surcroit sans dépenser le moindre sou en indemnité de transfert, frappera sans aucun doute un très gros coup. Sauf que... aucun club ne semble avoir encore bougé ! Tuttosport explique ce dimanche que la situation serait totalement bloquée et que Donnarumma pourrait bien se retrouver sans employeur, le 1er juillet prochain. La Juventus a en effet Wojciech Szczęsny, qui est d’ailleurs très apprécié par Massimiliano Allegri. Le Paris Saint-Germain a prolongé il y a seulement quelques mois le contrat de Keylor Navas jusqu’en 2024 et le FC Barcelone a Marc-André Ter Stegen, qui a la confiance de Ronald Koeman et semble très heureux. Tuttosport assure que si aucun de ces trois gardiens ne bouge, la situation autour de Donnarumma ne se débloquera pas.

