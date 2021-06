Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Salaire, Pochettino… Les coulisses du gros coup Wijnaldum !

Publié le 6 juin 2021 à 12h30 par T.M.

On ne s’y attendait pas forcément, mais d’ici quelques jours, peut-être même quelques heures, Georginio Wijnaldum devrait visiblement parapher un contrat avec le PSG. Alors que le Néerlandais était promis au FC Barcelone, Leonardo a réussi à le détourner de Ronald Koeman. Mais comment ? Réponse !

Ça s’active pour le mercato du PSG. Afin de revenir plus fort la saison prochain et surtout offrir certaines garanties à Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger, Leonardo doit frapper fort cet été. Et c’est bien ce que le directeur sportif parisien s’attèlerait à faire en coulisse. Ainsi, cela fait maintenant plusieurs jours que Leonardo s’active pour boucler l’arrivée d’Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan. Le Marocain pourrait alors régler le problème au poste de latéral droit, mais l’effectif de Mauricio Pochettino a encore d’autres carences. C’est notamment le cas au milieu de terrain où un joueur au profil créatif serait recherché afin de venir aider Marco Verratti à la construction. Alors qu’il a longuement été question d’une arrivée d’Eduardo Camavinga de Rennes, c’est un autre joueur qui devrait poser prochainement ses valises au PSG : Georginio Wijnaldum. En effet, ces dernières heures, le club de la capitale a fait irruption dans ce dossier, au point de chiper le Néerlandais, qui arrive au terme de son contrat avec Liverpool, au FC Barcelone.

Un projet plus convaincant ?