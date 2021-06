Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta ne peut que s’incliner face au PSG…

Publié le 6 juin 2021 à 4h15 par T.M.

Dernièrement, il semblait acté que Georginio Wijnaldum allait rejoindre le FC Barcelone. Mais le PSG aurait fait irruption avec force, au grand dam des Blaugrana…

En fin de contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum ne va pas continuer avec les Reds. Disponible gratuitement, le Néerlandais est ainsi l’une des grosses opportunités à saisir sur le marché des transferts. De quoi intéressé le FC Barcelone, qui a déjà accueilli Sergio Agüero et Eric Garcia, eux aussi en fin de contrat. Réclamé par Ronald Koeman au Barça, Wijnaldum était annoncé très proche de la Catalogne. Mais cela serait sans compter sur le PSG.

« L’offre du PSG est plus importante que ce que nous lui offrons »