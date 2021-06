Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum va signer un énorme contrat au PSG !

Publié le 6 juin 2021 à 11h45 par La rédaction

Proche du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum va finalement signer au PSG. Et le contrat du Néerlandais serait même déjà connu.

En fin de contrat au 30 juin, Georginio Wijnaldum va quitter Liverpool, après 5 ans passés chez les Reds , où il aura remporté une Ligue des champions et un titre de champion d’Angleterre. A 30 ans, le Néerlandais est un joueur d’expérience et est donc libre de s’engager avec le club de son choix. De quoi intéresser du beau monde. Alors qu’il avait déjà tenté de l’attirer l’été passé, le FC Barcelone aurait retenté sa chance cette année.

C'est fait avec le PSG !

Le journaliste italien Fabrizio Romano révèle en effet que Georginio Wijnaldum et le Barça avaient trouvé un accord avant que le PSG ne vienne tout bouleverser. Arrivé plus tard sur le dossier, le club de la capitale aurait proposé un salaire deux fois plus important que le FC Barcelone au Néerlandais. Les Catalans ne souhaitant pas s’aligner, Georginio Wijnaldum aurait trouvé un accord avec Paris et choisi de rejoindre la capitale français où il devrait signer un contrat jusqu’en 2024.