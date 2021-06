Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Le verdict tombe pour Georginio Wijnaldum !

Publié le 6 juin 2021 à 10h45 par La rédaction

En fin de contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum se rapproche de plus en plus du PSG, alors que le FC Barcelone n'aurait pas saisi sa dernière chance pour le Néerlandais. Explications.

L’heure du dénouement semble enfin arriver pour Georginio Wijnaldum. Arrivé en 2016 en provenance de Newcastle, le milieu de terrain néerlandais va quitter libre Liverpool et pourra alors s’engager avec le club de son choix pour la saison prochaine. Mais quelle sera sa destination ? Déjà intéressé l’été dernier, le FC Barcelone faisait office de favori pour la signature de Georginio Wijnaldum. Mais les choses ont changé ces dernières heures.

Une dernière offre qui n'arrivera pas ?

En effet, le journaliste italien Fabrizio Romano a indiqué que le PSG était finalement tout proche de faire signer le joueur, alors que le FC Barcelone avait pourtant déjà préparé la visite médicale du néerlandais. Le club parisien proposerait un salaire deux fois plus important que le Barça et Mauricio Pochettino aurait même personnellement appelé le milieu pour le convaincre de signer à Paris. Un coup dur pour les Blaugrana qui avaient l'opportunité d'inverser la tendance en revoyant leur offre à la hausse, mais cela ne devrait finalement pas le cas. Comme l'a annoncé Matteo Moretto, le FC Barcelone considérerait que le match serait actuellement terminé et que Wijnaldum rejoindra le PSG.