Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur du Barça se rapproche de la Ligue 1 !

Publié le 6 juin 2021 à 7h30 par La rédaction

Cherchant à renflouer ses caisses, le FC Barcelone voudrait se séparer de plusieurs joueurs. Alors que Jean Clair Todibo a été prêté cet hiver à l'OGC Nice, le club culé s'attendrait à voir le défenseur s'engager définitivement chez les Aiglons.

Joan Laporta est déjà passé à l'action pour renforcer l’effectif du FC Barcelone. Alors que les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson ont déjà été officialisées, le président catalan serait toujours sur les traces de plusieurs joueurs. Des dossiers gratuits avec Memphis Depay ou Georginio Wijnaldum, ou payants comme Alexander Isak et Pau Torres ont été évoqués du côté du Camp Nou. Néanmoins, ces derniers ont un prix plus ou moins élevé. Or, le Barça pourrait se heurter à un problème en raison de ses problèmes financiers. Par conséquent, le pensionnaire de LaLiga compterait sur les départs de quelques indésirables pour mener à bien son mercato. Et l’un d’eux devrait se concrétiser très prochainement.

Nice devrait bientôt lever l’option d’achat pour Todibo