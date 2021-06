Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Dembélé évoque un surprenant retour en Ligue 1…

Publié le 6 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

En réussite lors des sorties de l’Équipe de France à Nice, Ousmane Dembélé a ouvert la porte à une signature à l’OGC Nice avant de lever le voile sur sa plaisanterie, lui qui est lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2022.

Formé au Stade Rennais où il s’est révélé aux yeux du football français et de l’Europe en 2015/2016 avant d’être transféré au Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé a depuis remporté les plus grandes compétitions que ce soit en club ou en sélection avec l’Équipe de France. Alors qu’il est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Dembélé pourrait-il prendre en considération un retour en Ligue 1 ? Ayant marqué à deux reprises lors de ses deux dernières sorties à l’Allianz Riviera avec les Bleus à Nice, Ousmane Dembélé a plaisanté sur une signature à l’OGC Nice.

Décisif à Nice, Ousmane Dembélé blague sur un transfert chez les Aiglons