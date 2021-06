Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid relance le feuilleton Camavinga !

Publié le 5 juin 2021 à 9h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le profil d'Eduardo Camavinga fait l'unanimité au sein du PSG. Mais le Real Madrid n'aurait pas mis de côté ce dossier et aurait toujours l'intention de mettre la main sur le milieu de terrain.

Où évoluera Eduardo Camavinga la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en 2022 avec Rennes, le milieu de terrain n’envisagerait pas de prolonger son bail et pourrait bien quitter la Bretagne lors du prochain mercato estival afin de rejoindre un club plus huppé. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 20 mai dernier, Arsenal le suit, tout comme le PSG. Au sein de la formation parisienne, son profil est apprécié et une offre pourrait être formulée dans les prochaines semaines.

Le Real Madrid discuterait avec l'agent de Camavinga