Mercato - Real Madrid : Ancelotti va jouer un rôle décisif pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 5 juin 2021 à 7h00 par Th.B.

Contractuellement lié au Real Madrid, Martin Odegaard ne serait pas contre une nouvelle expérience à Arsenal où il s’est bien intégré selon Fabrizio Romano. Néanmoins, le milieu offensif serait dans l’attente de la décision finale de Carlo Ancelotti sur son cas.

Martin Odegaard a été prêté pour l’intégralité de la deuxième partie de saison à Arsenal et va retrouver le Real Madrid à l’issue de l’Euro comme Arsenal l’a fait savoir dans la journée de jeudi, son prêt étant arrivé à expiration. Néanmoins, les Gunners aimeraient bien parvenir à un nouvel accord avec les dirigeants du Real Madrid dans l’optique de pouvoir compter sur Martin Odegaard la saison prochaine voire plus si affinité, à savoir un transfert. Néanmoins, la donne pourrait avoir changé avec le retour de Carlo Ancelotti à la tête de l’effectif du Real Madrid. Alors que Zinedine Zidane ne semblait pas l’intégrer dans ses plans, le technicien italien pourrait adopter une tout autre position sur la question. Et ce n’est pas Odegaard qui dira le contraire. « C'est un entraîneur que je connais et avec qui j'ai eu une bonne relation la dernière fois qu'il était là-bas. En ce sens, c'est positif. ».

« Il attend la décision de Carlo Ancelotti »