Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie inquiétante sur Thiago Almada...

Publié le 5 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Convoité par l'OM, Thiago Almada est présenté comme l'un des plus grands espoirs du football argentin. Toutefois, Renato Civelli estime qu'il ne faut pas s'enflammer trop vite.

Très actif sur le marché des transferts, l'OM s'active notamment sur le continent sud-américain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pablo Longoria a trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson contrat un chèque de 30M€, bonus compris. Mais ce n'est pas tout. En effet, après avoir révélé l'existence d'un accord avec Thiago Almada, RMC Sport a cette fois-ci confirmé la présence de l'agent de l'Argentin à Marseille pour discuter avec Pablo Longoria. Preuve que ce dossier avance dans le bon sens. Ancien joueur de l'OM, le défenseur argentin Renato Civelli présente d'ailleurs son compatriote et affiche un doute sur sa capacité à s'intégrer rapidement.

«On ne peut pas affirmer qu'il jouerait du jour au lendemain s'il débarquait à l'OM»