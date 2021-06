Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce très gros indice sur l'arrivée d'un crack à Marseille !

Publié le 3 juin 2021 à 13h10 par A.M.

Bien que l'arrivée de Gerson semble imminente, un autre dossier revient sur le devant de la scène à l'OM, à savoir celui menant à Thiago Almada.

On l'avait presqu'oublié, mais pendant plusieurs semaines, la piste menant à Thiago Almada était brûlante à l'OM. RMC Sport révélait même l'existence d'un accord avec le meneur de jeu argentin pour un contrat de 5 ans. Toutefois, entre temps, le dossier Gerson a pris de l'ampleur. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, un accord a même été trouvé entre Flamengo et l'OM sur les bases d'un transfert à 30M€, bonus compris. Mattéo Guendouzi est également proche de rejoindre l'OM, toujours selon nos informations. Et pourtant, le dossier Thiago Almada refait surface.

L'agent de Thiago Almada est à Marseille

En effet, Agustin Jimenez, l'agent de Thiago Almada, s'est affiché sur son compte Instagram à Marseille. Il n'en fallait pas plus pour relancer la rumeur d'une arrivée du jeune milieu offensif argentin à l'OM. Il faut dire que son profil plaît énormément à Jorge Sampaoli et Pablo Longoria négociait avec Vélez Sarsfield ces dernières semaines. Reste désormais à savoir qu'elle était réellement la raison de la venue d'Agustin Jimenez à Marseille, et surtout, si un transfert de Thiago Almada est toujours d'actualité malgré l'arrivée imminente de Gerson. Quoi qu'il en soit, l'été s'annonce bien brûlant à l'OM.