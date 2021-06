Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, McCourt... Le clan Bin-Talal en rajoute une couche !

Publié le 5 juin 2021 à 3h15 par A.M.

Malgré les nombreuses rumeurs concernant l'éventualité d'un rachat de l'OM, l'entourage d'Al-Walid bin Talal dément une nouvelle fois.

Alors que le nom d'Al-Walid bin Talal est régulièrement évoqué pour racheter l'OM, Khaled Al Waleed, le frère du Prince saoudien, jetait récemment un froid sur ce dossier : « Mon ami, je parle pour moi… Ce n’est qu’une rumeur, ce n’est pas vrai. Marseille a une place très importante dans mon cœur. Un docteur m’y a sauvé la vie ! L’OM est mon équipe préférée en France ! » Et c'est visiblement le même son de cloche au sein de l'entourage d'Al-Walid bin Talal comme l'explique le journaliste de La Provence , Fabrice Lamperti, dans le podcast Bande Passante .

«On a deux sources qui nous disent que ce sont des rumeurs complétement infondées»