Mercato - OM : Lautaro Martinez pourrait plomber les plans de Pablo Longoria !

Publié le 4 juin 2021 à 23h10 par A.M.

Alors que l'OM serait dans le coup pour recruter Giacomo Raspadori, l'Inter devrait concurrencer Pablo Longoria dans ce dossier afin de remplacer Lautaro Martinez, annoncé sur le départ.

Entre le départ de Valère Germain, qui n'a pas prolongé son contrat qui s'achève le 30 juin, Et l'incertitude concernant l'avenir de Dario Benedetto et Arkadiusz Milik, Pablo Longoria est obligé de scruter le marché des attaquants afin d'anticiper un départ de l'Argentin et/ou du Polonais. Dans cette optique, l'OM semble avoir coché le nom de Giacomo Raspadori, véritable révélation de Serie A et qui disputera l'Euro cet été avec l'Italie. La Gazzetta dello Sport révélait même que le club phocéen avait transmis une offre de 10M€ à Sassuolo cet hiver.

L'Inter songe à Raspadori pour remplacer Martinez