Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’amusante révélation de Dembélé pour son avenir !

Publié le 5 juin 2021 à 23h00 par Th.B.

Ousmane Dembélé dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 et pourrait être sacrifié par le FC Barcelone cet été. De quoi pousser l’ailier à trouver un point de chute, et pourquoi pas l’OGC Nice ? Le principal intéressé en a plaisanté.

Ayant affiché une régularité qu’il n’avait jamais démontré depuis son arrivée au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a réalisé une saison pleine avec le Barça puisqu’il a été délaissé par les blessures. De quoi redistribuer les cartes pour son avenir alors que son nom a figuré dans la liste des départs que ce soit en 2019 dans le cadre de l’opération Neymar ou l’été dernier pour un départ à la Juventus ou à Manchester United. Finalement, Dembélé est resté et a regagné sa place dans le onze de départ blaugrana, devenant même un incontournable de Ronald Koeman. Une prolongation de contrat serait explorée par la nouvelle administration de Joan Laporta. Selon Francesc Aguilar, le président Laporta serait de réaliser une grande vente via Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé alors que le contrat de l’ailier court jusqu’en juin 2022.

« Je me sens bien ici à Nice. Je pense que je vais venir jouer à Nice »