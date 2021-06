Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raul a définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 5 juin 2021 à 22h00 par D.M.

Malgré l'intérêt de l'Eintracht Francfort, Raul entend poursuivre sa carrière au Real Madrid et préparerait la prochaine saison avec le Castilla.

L’avenir de Raul a fait l’objet de nombreuses spéculations ces dernières semaines. En effet, les dirigeants du Real Madrid auraient pensé à lui pour prendre la succession de Zinédine Zidane. En charge du Castilla depuis 2019, l’ancien joueur espagnol n’était toutefois pas la priorité de Florentino Perez, qui a finalement jeté son dévolu sur Carlo Ancelotti. Lors du mois de mai, un retour en Allemagne a également été évoqué pour Raul.

Raul se sent bien au Real Madrid