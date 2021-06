Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… Le PSG prévoit une attaque légendaire avec Ronaldo !

Publié le 5 juin 2021 à 19h30 par Th.B.

Perçu comme étant le successeur idéal de Kylian Mbappé aux yeux de Doha, Cristiano Ronaldo pourrait débarquer au PSG même si le champion du monde ne pliait pas bagage cet été. Explications.

Et si le Leonardo parvenait à réaliser un des rêves les plus fous de QSI depuis l’arrivée des propriétaires qataris au sein du club de la capitale en 2011 ? Ces dernières années, Doha semble avoir surveillé à plusieurs reprises les évolutions au sein des dossiers Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et alors que le capitaine du FC Barcelone semble être bien parti pour se mettre d’accord avec l’administration Joan Laporta pour une prolongation de contrat, la situation serait bien différente pour Cristiano Ronaldo. En effet, le Portugais pourrait bien déjà avoir fait le tour de la question lors de ses trois années passées à Turin et serait susceptible de ne pas honorer jusqu’au bout son contrat le liant à la Juventus qui court jusqu’en juin 2022. D’ailleurs, le10sport.com vous confiait le 20 mai dernier avant même que la Juventus ne parvienne à arracher son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions que le clan Ronaldo scrutait déjà le marché dans l’optique d’étudier plusieurs options dans le cadre du potentiel futur club du quintuple Ballon d’or. Ces dernières heures, la presse anglaise par le biais du journaliste Duncan Castles, a confirmé la position de la Juventus sur le dossier Cristiano Ronaldo, à savoir une vente. Afin d’alléger sa masse salariale et de pouvoir rester dans les clous d’un Fair-Play financier certes allégé, les dirigeants de la Vieille Dame voudraient se séparer de Cristiano Ronaldo et le PSG serait l’option la plus probable à ce jour.

Manchester United et le Real Madrid hors course…

Sur le plateau du Transfer Window Podcast , Duncan Castles a confié vendredi soir que Manchester United et le Real Madrid auraient été approchés par les représentants de Cristiano Ronaldo dans l’optique de leur proposer les services du Portugais. La réponse du Real Madrid, confirmée publiquement par le président Florentino Pérez courant avril, a été négative, le club merengue ne disposant pas des moyens nécessaires à disposition pour boucler cette opération importante. Pour ce qui est de Manchester United, les priorités d’Ole Gunnar Solskjaer résideraient ailleurs et particulièrement sur les ailes dans le secteur offensif, au milieu de terrain en défense centrale et au poste de latéral droit afin d’imposer une concurrence à Aaron Wan-Bissaka. Ce qui ferait du PSG la destination la plus probable pour Cristiano Ronaldo à en croire les informations du journaliste du Times . D’ailleurs, Doha préparerait un énorme coup avec Ronaldo.

Doha déterminé à conserver Mbappé et prêt à inclure Ronaldo dans un trio avec Neymar !