Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Paul Pogba !

Publié le 5 juin 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que le PSG fait partie des clubs ayant été annoncés sur les traces de Paul Pogba, Ole Gunnar Solskjær ne cache pas son envie de le conserver dans son effectif la saison prochaine.

Entre Manchester United et Paul Pogba, c’est une relation « je t’aime, moi non plus ». En effet, depuis son retour chez les Red Devils en 2016, l’international français a régulièrement été annoncé sur le départ, son agent Mino Raiola ne manquant jamais une occasion de tacler l’écurie britannique et d’inciter son client au départ. Et ce départ pourrait bien se produire cet été dans la mesure où Paul Pogba arrivera au terme de son contrat le 30 juin 2022. Certains médias ont annoncé que des négociations se tiennent dans l’optique de le prolonger, mais en cas d’échec de celles-ci, il ne sera pas à écarter que le Champion du monde 2018 soit placé sur le marché. Si cela arrive, le PSG et la Juventus pourraient s’activer dans l’optique de le recruter.

« Nous voulons les meilleurs joueurs ici, et le club sait ce que je veux »