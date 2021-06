Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Icardi... Une incroyable opération prend forme pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 4 juin 2021 à 12h15 par A.M.

Alors que la Juventus n'est pas opposée au départ de Cristiano Ronaldo, le PSG et Manchester United semblent être les deux clubs les plus insistants et pourraient proposer une opération avec Mauro Icardi ou Paul Pogba.

Pendant que le FC Barcelone est en train de mettre fin au feuilleton Messi, du côté de la Juventus, celui de Cristiano Ronaldo ne fait que commencer. A un an de la fin de son contrat, le quintuple Ballon d'Or envisagerait effectivement de partir afin de relever un dernier challenge d'envergure et la Vieille Dame ne serait pas opposé à son départ. Comme révélé par AS jeudi, le PSG a déjà pris contact avec l'entourage de Cristiano Ronaldo, tandis que Manchester United est également à l'affût.

Icardi ou Pogba en échange de Cristiano Ronaldo ?