Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie est libre pour le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 4 juin 2021 à 11h45 par A.M.

Annoncé avec insistance du côté du PSG, Cristiano Ronaldo aurait été placé sur le marché par la Juventus qui ne compte plus réellement sur la star portugaise.

Cet été, le PSG devrait frapper pour renforcer son effectif et compenser ses lacunes à différents postes. Ainsi, un latéral droit et des milieux de terrain sont attendus, mais le choix de Kylian Mbappé pourrait tout changer pour le mercato parisien. En effet, si l'attaquant français décidait de partir, il faudrait le remplacer et Cristiano Ronaldo semble être le mieux placé. AS révélait jeudi que le PSG avait d'ailleurs entamé les premières démarches pour le recrutement de la star portugaise.

La Juventus met Cristiano Ronaldo en vente

Et visiblement, la Juventus ne semble pas fermée à la vente de Cristiano Ronaldo, bien au contraire. Selon les informations de Nicolo Schira, Massimiliano Allegri, nouvel entraîneur de la Veille Dame, s'est entretenu avec Federico Cherubini, successeur de Fabio Paratici au poste de directeur sportif, afin de planifier le mercato. Et les deux nouveaux hommes forts du secteur sportif de la Juve auraient décidé de mettre Cristiano Ronaldo sur le marché. En cas de bonne offre, le quintuple Ballon d'Or ne sera donc pas retenu.