Mercato - OM : Un retour à Marseille ? La réponse cash de Maxime Lopez !

Publié le 5 juin 2021 à 21h10 par La rédaction

Après avoir rejoint Sassuolo en octobre dernier, Maxime Lopez suit toujours l'actualité de l'OM, son club de cœur. Cependant, le milieu de terrain ne s'imagine pas retourner à Marseille.

Formé à l'OM et passé professionnel avec son club de cœur, Maxime Lopez a quitté Marseille en octobre dernier pour rejoindre Sassuolo. N'entrant plus dans les plans d'André Villas-Boas, le joueur de 23 ans a décidé de quitter sa ville pour découvrir un nouveau championnat et relancer sa carrière qui semblait légèrement battre de l'aile sur les bords de la Canebière. Interrogé par Maratima sur un possible retour à l'OM, Maxime Lopez se montre toutefois radical sur le sujet.

« La page est tournée »