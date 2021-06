Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho prépare un énorme coup de balai !

Publié le 5 juin 2021 à 20h25 par La rédaction

Avec de nombreux joueurs prêtés cette saison, l'OL va devoir trouver un nouveau point de chute à certains d'entre eux cet été pour éviter d'avoir un effectif surchargé lors du prochain exercice...