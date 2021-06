Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est sur le point de boucler une double opération !

Publié le 5 juin 2021 à 20h30 par Th.B.

Alors que le transfert de Gerson serait bouclé avec Flamengo, Thiago Almada devrait lui aussi débarquer à l’OM la semaine prochaine. Explications.

Président de l’OM depuis la fin du mois de février avec le remaniement effectué par le propriétaire Frank McCourt, Pablo Longoria est parvenu à prolonger le contrat de Jordan Amavi qui courrait jusqu’au 30 juin, mais n’a pas pu empêcher Florian Thauvin d’aller se lancer un nouveau challenge aux Tigres de Monterrey. Mais pas de quoi abattre l’ancien directeur du football de l’OM qui travaille déjà d’arrache-pied pour boucler les opérations Pol Lirola et Leonardo Balerdi qui ont été prêtés jusqu’au 30 juin par la Fiorentina et le Borussia Dortmund. Refusant de lever leurs options d’achat fixées à 12 et 14M€, le président de l’OM continuerait de négocier avec les deux clubs pour parvenir à un nouvel accord. Mais pas seulement. Le10sport.com vous révélait le 22 mai dernier, tout était bouclé entre l’OM et Gerson pour un contrat de cinq ans et avec Flamengo pour une indemnité de transfert de 24M€ avec 6M€ de bonus. Il ne manquait plus que le père du milieu de terrain de 24 ans parvienne à trouver un arrangement avec les trois agents démarchés pour le transfert de son fils. Ce serait désormais chose faite à en croire les dernières informations communiquées sur la toile.

Tout est bouclé pour Gerson, mais Flamengo espère le conserver un peu plus longtemps…

Ces derniers jours ont eu un rôle charnière dans le feuilleton Gerson. Bien que l’Atletico de Madrid se soit montré intéressé par le profil de Gerson, le milieu de terrain de Flamengo aurait accepté de rejoindre l’OM selon Mohamed Bouhafsi, qui a confirmé la tendance initiée par le10sport.com. Sur son compte Twitter , le rédacteur en chef de la section football de RMC Sport a assuré que tout était bouclé pour Gerson qui deviendra marseillais puisqu’il a signé son contrat en faveur de l’OM. Une confirmation a également eu lieu du côté de Foot Mercato via le journaliste Santi Aouna qui a pour sa part confirmé nos informations concernant le contrat de cinq ans signé par Gerson qui ne viendra à l’OM qu’une fois les Jeux Olympiques disputés avec la délégation brésilienne. Selon L’Équipe , Flamengo conserverait un pourcentage assez élevé pour une éventuelle revente, à savoir 20% et espérerait persuader l’OM de lui laisser son milieu de terrain jusqu’au 10 juillet pour que Gerson prenne part aux huit prochaines journées de championnat brésilien. Chose que l’OM ne compterait pas accorder. La présence de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM aurait penché en la faveur de Pablo Longoria selon son père Marcão qui gère également ses affaires.

Et après Gerson, place à Thiago Almada ?