Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien pour Achraf Hakimi !

Publié le 5 juin 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que le PSG n’aurait pour l’instant formulé qu’une seule offre à l’Inter pour recruter Achraf Hakimi, le club de la capitale pourrait revenir à la charge dans les prochains jours.

Achraf Hakimi semble clairement être la priorité du Paris Saint-Germain à l’aube de cette fenêtre estivale des transferts 2021. En quête d’un nouveau latéral droit, le club de la capitale souhaiterait s’attacher les services de l’international marocain de l’Inter et aurait d’ores et déjà formulé une offre de 60 M€ dans cette optique à en croire la presse italienne. Seulement voilà, cette offre ne correspondrait pas aux attentes des Nerazzurri , qui voudraient pas moins de 80 M€ pour se séparer de l’ancien joueur du Real Madrid. Et cela n’aurait pas de quoi freiner le PSG…

Une nouvelle offre du PSG la semaine prochaine ?