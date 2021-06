Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire est monté au créneau pour Antonio Conte !

Publié le 6 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Fabio Paratici pourrait prendre la succession de Leonardo, le potentiel futur directeur sportif du PSG songerait à amener Antonio Conte dans ses valises. Néanmoins, ce serait sans compter sur le vestiaire parisien. Explications.

Les jours passent et l’étau semble se resserrer autour de Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG connaîtrait certaines difficultés au niveau relationnel avec son président Nasser Al-Khelaïfi, son entraîneur Mauricio Pochettino et certains joueurs comme cela a été souligné par Romain Molina et Duncan Castles ces dernières heures. Afin de remplacer Leonardo, Doha songerait notamment à Fabio Paratici. L’ex-directeur sportif de la Juventus aurait déjà une idée en tête afin de repartir sur de nouvelles bases pour le poste d’entraîneur.

Antonio Conte ne serait pas le bienvenu au PSG !