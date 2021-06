Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un entraîneur de renom veut succéder à Pochettino !

Publié le 5 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que Leonardo ait assuré que Mauricio Pochettino allait poursuivre au PSG, Antonio Conte garderait espoir que la place d’entraîneur devienne vacante dans les prochaines semaines et serait prêt à patienter dans l’attente du départ de l’entraîneur argentin.

Et si Mauricio Pochettino pliait bagage à l’intersaison ? Selon la presse anglaise, l’entraîneur du PSG connaîtrait un certain mal-être au sein du club de la capitale après avoir seulement passé six mois au Paris Saint-Germain. Et l’option de revenir à Tottenham trotterait dans sa tête. Bien que Leonardo ait assuré que Pochettino allait honorer ses deux années de contrat restantes, tout pourrait rapidement basculer. En effet, Antonio Conte, qui est promis à Tottenham selon différents médias, ferait patienter les Spurs en raison de la situation peu claire au PSG.

Antonio Conte attendrait le départ de Mauricio Pochettino !