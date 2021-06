Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi a un boulevard pour Antonio Conte !

Publié le 4 juin 2021 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 4 juin 2021 à 20h35

Certes, les médias anglais et italiens ne cessent d’envoyer Antonio Conte à Tottenham, le poste d’entraîneur du Real Madrid n’étant plus à pourvoir et la continuité de Mauricio Pochettino au PSG semblant assurée. Néanmoins, le vainqueur du Scudetto avec l’Inter aurait la ferme intention d’attendre le PSG et de faire traîner les choses avec les Spurs.

« Je pense que je suis une personne qui ne se satisfait pas des situations 'confortables'. Et l'Inter représente la décision la plus difficile… Quand j'ai signé le projet c'était trois ans, le fait d'avoir déjà gagné la deuxième année était une bonne chose ». Voici le message qu’Antonio Conte a fait passer à DAZN au cours d’une interview qui sera disponible dans son intégralité samedi 5 juin. Un discours clair qui justifie sa volonté de quitter l’Inter au terme de sa deuxième saison en Lombardie et quelques jours seulement après l’annonce de son départ. Désormais libre de s’engager avec le club de son choix, le technicien italien semble être appelé à prendre la succession de José Mourinho à Tottenham alors que l’interim a été assuré depuis le mois d’avril par Ryan Mason. Et bien que le10sport.com vous ait révélé le vendredi 28 mai qu’aucun contact n’avait eu lieu entre le PSG et les représentants d’Antonio Conte contrairement à ce qui circulait dans la presse, le coach en pincerait pour le PSG et placerait même le club parisien tout en haut de sa liste.

Antonio Conte, le PSG ou rien ?

Certes, le nom d’Antonio Conte ne cesse d’être lié à Tottenham ces derniers jours. Cependant, ce vendredi, Sky Sport a fait savoir que le technicien italien commençait grandement à se poser des questions quant au fait de relever ou non le challenge des Spurs . Et la raison principale serait sa volonté de débarquer au PSG. Sur le plateau du Transfer Window Podcast , Duncan Castles a révélé que Tottenham n’était pas le job favori d’Antonio Conte qui aurait tenté de convaincre Florentino Pérez de lui offrir le poste d’entraîneur du Real Madrid avant que ce dernier ne nomme Carlo Ancelotti. L’autre emploi qui plairait particulièrement à Conte serait le PSG où les incertitudes autour de Mauricio Pochettino continueraient de régner. Antonio Conte saurait pertinemment que la place pourrait se libérer et espérerait même que le poste d’entraîneur sera vacant, le privilégiant à celui de Tottenham. D’ailleurs, tout ne serait pas rose au niveau des discussions entre Tottenham et le clan Conte.

De l’eau dans le gaz entre Conte et Tottenham…