Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens dans le feuilleton Kane…

Publié le 4 juin 2021 à 17h30 par Th.B.

Bien que Harry Kane soit une piste offensive du PSG en marge du mercato estival, son avenir resterait indécis à Tottenham. Et les venues d’Antonio Conte et de Fabio Paratici ne changeraient pas vraiment la donne. Explications.

Les semaines se suivent et le feuilleton Harry Kane continue de faire couler beaucoup d’encre de l’autre côté de la Manche. L’attaquant de Tottenham a révélé à Gary Neville lors d’une interview pour Sky Bet ces derniers temps qu’il comptait avoir une discussion avec son président Daniel Levy afin d’évoquer son avenir. « Je pense qu'il y a définitivement une conversation à avoir. C'est un moment où je dois réfléchir et avoir une conversation avec le président. J'espère que nous avons une assez bonne relation. Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête ». Depuis, beaucoup de clubs se seraient penchés sur la situation de Kane, bien que son contrat à Tottenham court jusqu’en juin 2024. Le PSG en ferait partie, et particulièrement en cas d’un départ de Kylian Mbappé ou de Mauro Icardi comme Mohamed Bouhafsi le révélait à la mi-mai. Coéquipier de l’Anglais et compère d’attaque à Tottenham, Heung-Min Son a laissé entendre que tout restait à faire concernant l’avenir du buteur de Tottenham. « Harry Kane est-t-il déjà parti ? Tout n'est pas décidé. Plutôt que de m'inquiéter pour son transfert, je fais de mon mieux à Tottenham. Je veux me concentrer sur l'équipe nationale et Tottenham. Peut-être que Kane fait de même, il est occupé à se préparer pour l'Euro ». Cependant, un départ serait bien présent dans l’esprit d’Harry Kane. Et ce, pour des raisons précises et étalées au comité de direction de Tottenham.

Kane voudrait toujours partir pour plusieurs raisons…

À en croire les informations d ’Eurosport UK, Harry Kane aurait fait savoir à Daniel Levy qu’il comptait partir cet été dans le cadre de son interview à Sky Bet . Le numéro 10 de Tottenham aurait estimé qu’il n’y avait pas de plan clair pour le nouveau manager, pas de signe que le club avait ce qu’il fallait pour être un challenger pour chaque titre la saison prochaine, ni de moyens financiers suffisants pour concrètement renforcer l’effectif du futur entraîneur qui n’est pas encore nommé malgré le fait que le nom d’Antonio Conte revienne avec insistance. Cependant, il y a du nouveau à signaler ces dernières heures. Antonio Conte serait proche de signer un contrat pour devenir l’entraîneur de Tottenham et il se pourrait qu’il soit rejoint par Fabio Paratici qu’il a côtoyé à la Juventus et qui prendrait place au sein de la direction sportive de Tottenham. Pas forcément de quoi inciter Harry Kane à revoir sa position puisque l’attaquant chercherait toujours à partir, mais ces évolutions devraient peser dans sa décision.



Toujours selon Eurosport UK , Daniel Levy n’aurait jamais eu l’intention de vendre Harry Kane et la situation resterait inchangée. L’Euro pourrait être crucial pour Kane, vu que la compétition lui laisserait une grande période de réflexion. Néanmoins, Antonio Conte aurait déjà assuré à ses potentiels futurs dirigeants qu’il comptait sur Harry Kane pour la saison prochaine. qu’il compte sur Kane.

…mais Tottenham ne prendrait en considération qu’une option pour son départ