Mercato - PSG : La clé du feuilleton Harry Kane enfin dévoilée ?

Publié le 1 juin 2021 à 12h30 par Th.B.

Afin d’étancher sa soif de titres, Harry Kane semble prévoir un départ de Tottenham. Et bien que le PSG soit intéressé, le principal intéressé ne serait ouvert qu’à un transfert en Angleterre malgré la réticence du président des Spurs, qui seraient prêts à prendre en considération les échanges de joueurs.

Harry Kane fêtera son 28ème anniversaire le 28 juillet prochain, moment où il devrait sérieusement se pencher sur son avenir si cette question n’était pas claire d’ici-là. D’après The Transfer Window Podcas t, l’international anglais aimerait savoir dans quel club il évoluera la saison prochaine avant le début de l’Euro qui est prévu pour le 11 juin prochain. Cependant, le président Daniel Levy compterait profiter des potentielles belles performances de son attaquant au cours de la compétition avec The Three Lions dans l’optique de pouvoir rapprocher sa valeur marchande des 170M€ qu’il réclamerait pour sa vente. Car oui, Harry Kane semble vouloir quitter son club formateur de Tottenham et ne l’a récemment pas caché à Gary Neville au cours d’une interview accordée à Sky Bet. « Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête. Je ne sais pas, je veux dire qu'il [Daniel Levy] pourrait vouloir me vendre. Il pourrait se dire : "Si je peux obtenir 100 millions de livres (environ 116M€) pour toi, alors pourquoi pas ? ». Dans le cadre de l’éventuel transfert de Kylian Mbappé ou encore de Mauro Icardi, Harry Kane serait une option prise en considération par les dirigeants du PSG selon Mohamed Bouhafsi. Et contrairement à ce qu’il s’est dit dans la presse anglaise et particulièrement dans The Independent la semaine dernière, le potentiel retour de Mauricio Pochettino à Tottenham ne devrait rien y changer. C’est du moins ce que The Times assure ces dernières heures. Kane compterait aller au bout de son idée en quittant Tottenham.

Kane veut rester en Angleterre, mais Tottenham va lui mener la vie dure…

Et à en croire la presse britannique, la volonté première d’Harry Kane serait de trouver un nouveau club en Angleterre notamment pour des raisons familiales puisque sa femme refuserait de quitter le pays. Mais pour Julien Laurens, il pourrait y avoir des raisons sportives également comme le journaliste d’ESPN l’a récemment fait savoir à la BBC . « Le PSG pourrait essayer de rassembler l’argent, je ne sais pas si ce sera 100M, 120 ou 150, je ne sais pas si vous pouvez mettre de l’argent et des joueurs. Ce que je sais pour sûr, c’est que Mauricio Pochettino adorerait travailler avec lui au PSG. Je ne sais pas si Harry Kane aimerait aller à Paris, c’est une ville agréable et Paris l’accueillerait si ils peuvent le recruter. Mais il veut rester en Angleterre où il peut battre le record (ndlr de buts) de Shearer, gagner la Premier League qui est certainement un gros rêve en allant loin en Ligue des champions avec une équipe anglaise ». Quelles possibilités pour Harry Kane donc ? Chelsea, Manchester City et Manchester United demeureraient les uniques possibilités puisque Tottenham est un rival historique d’Arsenal. Cependant, le président des Spurs Daniel Levy refuserait de renforcer un rival en Premier League. C’est en effet ce que The Athletic a révélé ce mardi. Malgré la volonté de Kane de plier bagage et de Thomas Tuchel de le recruter à Chelsea, Daniel Levy camperait sur ses positions et ne prévoirait pas de changer sa politique pour les beaux yeux d’Harry Kane.

