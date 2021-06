Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Conte… Un coup de tonnerre se profile à Paris !

Publié le 5 juin 2021 à 7h45 par Th.B.

N’étant plus indiscutable au PSG, Leonardo pourrait être amené à céder sa place de directeur sportif à Fabio Paratici. Et alors que l’Italien songerait à emmener Antonio Conte dans ses valises, le vestiaire du PSG serait contre la venue de l’ex-entraîneur de l’Inter.

Semblant ne plus faire l’unanimité au PSG pour des raisons de relationnel au sein de l’institution et pour ses choix sur le marché comme Romain Molina et Duncan Castles l’ont souligné ces dernières heures, Leonardo verrait ses heures être comptées dans le club de la capitale. D’ailleurs, le successeur du directeur sportif du PSG serait déjà sélectionné par les décideurs du Paris Saint-Germain. Et l’heureux élu ne serait autre que Fabio Paratici, comme Foot Mercato le soulignait jeudi. La tendance s’est confirmée ce vendredi et Paratici pourrait ne pas débarquer seul.

Le vestiaire du PSG ne voudrait pas de Conte !