Mercato - Barcelone : Un énorme coup de tonnerre pour l'avenir de Dembélé ?

Publié le 6 juin 2021 à 9h00 par La rédaction

Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. En fin de contrat en juin 2022, le Français pourrait signer libre là où il le souhaite dès le 1er janvier prochain. Un scénario qui tendrait de plus en plus à se réaliser...

Ousmane Dembélé n'est pas pressé. Actuellement avec l'Équipe de France pour préparer l'Euro, le joueur de 24 ans n'a pas encore la tête aux négociations. Mercredi, dans une interview pour l'Équipe , Dembélé s'est montré mystérieux sur son futur : « Je ne sais pas on verra. On va se réunir avec la direction du Barça. J’ai le temps pour le moment, je ne suis pas pressé, eux non plus, on verra ce qu’il va se passer. »

Barcelone veut prolonger Dembélé, mais...