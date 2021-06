Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va réaliser un énorme coup à 0€ !

Publié le 6 juin 2021 à 8h15 par T.M.

Ces dernières heures, le PSG a semble-t-il totalement renversé la vapeur dans le dossier Georginio Wijnaldum. Et pour le club de la capitale, cette offensive pourrait bien aboutir à quelque de concret prochainement.

Libre de tout contrat après son départ de Liverpool, Georginio Wijnaldum est l’une des grosses affaires à saisir sur le marché des transferts. Alors que le milieu de terrain néerlandais prépare actuellement l’Euro avec les Pays-Bas, son avenir est au centre de toutes les rumeurs. Et pour l’ancien protégé de Ronald Koeman en sélection nationale, des retrouvailles étaient annoncées au FC Barcelone. Cela fait maintenant plusieurs mois que l’entraîneur blaugrana attend Wijnaldum en Catalogne. Après Sergio Agüero et Eric Garcia, l’ancien des Reds devait être le prochain renfort à 0€ de Joan Laporta, mais cela ne devrait pas être le cas…

Direction le PSG !