Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire du Barça est heureux pour Ronald Koeman !

Publié le 6 juin 2021 à 4h45 par T.M.

Joan Laporta l’a officialisé, Ronald Koeman sera l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. De quoi ravir le vestiaire blaugrana.

Pendant plusieurs semaines, l’incertitude était totale concernant l’avenir de Ronald Koeman. Arrivé l’été dernier sur le banc du FC Barcelone et ayant encore un an de contrat, le Néerlandais a vu Joan Laporta s’interroger sur son sort et étudier la possibilité de faire venir un nouvel entraîneur. Toutefois, après avoir pris le temps de réfléchir, le président du Barça a décidé de continuer avec Koeman, une décision officialisée il y a quelques jours.

« Je suis content pour cela »