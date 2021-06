Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lenglet prend position pour l’avenir de Koeman !

Publié le 6 juin 2021 à 0h00 par La rédaction

Longuement remis en question ces derniers mois, Ronald Koeman a finalement été conservé par le FC Barcelone. Cette nouvelle a eu le don de ravir Clément Lenglet, qui espère pouvoir continuer le travail entamé par le Néerlandais.

Après avoir vu sa place être grandement menacée, Ronald Koeman a finalement été conservé par le FC Barcelone. Pourtant, Joan Laporta avait multiplié les pistes pour la succession du Néerlandais, qui a connu une saison en demi-teinte sur le banc blaugrana. Mais finalement, le président du Barça a préféré faire confiance à l’ancien sélectionneur des Pays-Bas. Si cette nouvelle a certainement soulagé l’ex-entraîneur d’Everton, elle a également ravi certains de ses joueurs.

« J'espère qu'on va continuer le travail entrepris et progresser l'année prochaine »