Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le transfert de Varane !

Publié le 5 juin 2021 à 23h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, Raphaël Varane ne disposerait d’un bon de sortie de la part du Real Madrid, si et seulement si le club merengue recevait une offre bien plus supérieure à 40M€.

Le PSG serait dans le coup en ce qui concerne la course à la signature de Raphaël Varane dont l’avenir au Real Madrid s’écrit en pointillés. Cependant, à en croire les informations de The Athletic , Manchester United serait prêt à faire de l’ombre au PSG pour le joueur du Real Madrid qui caresserait le désir de connaître une nouvelle expérience après une décennie passée à la Casa Blanca . Cependant, pour s’attacher les services de Varane, le PSG devrait débourser une belle somme.

Le Real Madrid voudrait plus de 40M€