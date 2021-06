Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à côté d'un joli coup au Real Madrid !

Publié le 6 juin 2021 à 1h15 par A.D.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Lucas Vazquez aurait pu faire ses valises et rejoindre un autre club librement et gratuitement. Toutefois, le numéro 17 du Real Madrid est resté patient et a pu prolonger un nouveau bail avec le Real Madrid. Et pourtant, il aurait écouté attentivement les offres d'autres clubs, à l'instar du PSG.

Lucas Vazquez vient de prolonger son contrat avec le Real Madrid. Toutefois, il serait passé tout près de faire ses valises. En effet, le clan Vazquez et la direction du Real Madrid ont eu besoin de longues semaines de négociations avant de finalement trouver un terrain d'entente. Pendant ce temps, plusieurs clubs, dont le PSG, auraient tenté de se muer en trouble-fête, sans succès.

Lucas Vazquez a écouté le PSG, mais...