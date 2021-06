Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti voudrait attirer un international français !

Publié le 5 juin 2021 à 23h30 par A.D.

Alors que Sergio Ramos et Raphaël Varane pourraient quitter le Real Madrid cet été, Carlo Ancelotti aurait pour priorité de recruter un nouveau défenseur central. Dans cette optique, Florentino Pérez garderait un oeil avisé sur Jules Koundé et Pau Torres.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos se rapprocherait de plus en plus de la porte de sortie. Alors qu'il n'a toujours pas trouvé d'accord avec Florentino Pérez, le capitaine merengue devrait partir librement et gratuitement. En parallèle, Raphaël Varane pourrait également prendre le large car il est engagé jusqu'au 30 juin 2022 et ne semble pas vouloir prolonger son bail, au grand dam des dirigeants merengue. A peine arrivé sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti aurait donc des chances d'essuyer deux grosses pertes en défense central. Ainsi, le coach italien compterait absolument recruter à ce poste cet été.

Ancelotti veut un défenseur central en priorité cet été