Mercato - PSG : Ça s'emballe dans le feuilleton Mauro Icardi !

Publié le 5 juin 2021 à 23h10 par A.D.

Alors qu'il ne cacherait pas son envie de quitter le PSG, Mauro Icardi pourrait poser ses valises à la Juventus cet été. Avec l'arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc turinois, les Bianconeri seraient de plus en plus déterminés à s'offrir les services du buteur argentin.

Transféré définitivement au PSG l'été dernier, Mauro Icardi n'a pas réalisé une grande saison 2020-2021. Au contraire, le buteur argentin ne semblait pas être dans son assiette lors de cet exercice, et ses pépins physiques à répétition ne l'ont pas aidé à retrouver son meilleur niveau au fil des mois. En grande difficulté dans le club parisien, Mauro Icardi pourrait prendre le large dès cet été. En effet, le joueur aurait déjà fait part de son intention de quitter le PSG, quand, de son côté, Leonardo validerait totalement son départ en interne. Dans ces conditions, Mauro Icardi aurait de grandes chances de partir, et la Juventus de Max Allegri pourrait en profiter pour l'accueillir les bras ouverts.

Le départ de Mauro Icardi accéléré par Max Allegri ?