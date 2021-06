Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koeman tente tout pour rafler cette recrue à Leonardo !

Publié le 5 juin 2021 à 15h15 par La rédaction

Alors que l'arrivée de Memphis Depay est imminente, Ronald Koeman fait tout pour convaincre son compatriote Georginio Wijnaldum.

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s'arrachent une affaire en or. En fin de contrat du côté de Liverpool, Georginio Wijnaldum peut signer gratuitement là où il le souhaite. Le Néerlandais était un homme de base du système de Jürgen Klopp lors de la victoire en Ligue des champions en 2019 et de la conquête du titre de Premier League en 2020. En cette période de crise économique, Wijnaldum apparaît comme le coup à ne pas rater cet été. Par ailleurs, ESPN révèle que le Bayern Munich, qui a pris du retard, serait également intéressé par le joueur.

Paris propose un meilleur salaire